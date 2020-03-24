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В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

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Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко
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Российские военные медики будут работать в итальянском городе Бергамо. Об этом во вторник, 24 марта, говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

В комплексе зданий офицерского собрания сухопутных войск вооруженных сил Италии в Риме состоялись переговоры о том, как именно будут задействованы российские специалисты в республике.

«По итогам консультаций определено, что российские военные специалисты, имеющие опыт борьбы с эпидемиями, вызванными опасными инфекционными возбудителями, по всему миру, приступят к выполнению задач в итальянском г. Бергамо. В настоящее время военнослужащие согласовывают маршруты совершения 600-километрового марша и готовят для перемещения технику и оборудование», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что в Италию из России поступили высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции и оборудование для диагностики вирусных заболеваний.

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию. На следующий день в республику прибыло еще четыре самолета с медпомощью для борьбы с коронавирусом.

О том, что команда российских специалистов с медицинским грузом отправится в Италию, стороны договорились в воскресенье, 22 марта.

23 марта в Италии зафиксировали снижение смертности от коронавируса, хотя ранее в марте республика обогнала по числу погибших Китай. На текущий момент в европейской республике почти 64 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и свыше 6 тыс. смертей.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 391 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли более 17 000 человек. В России диагностировано 438 случаев заражения коронавирусом.

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