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Власти Италии допустили наличие до 600 тыс. зараженных коронавирусом в стране

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Реальная цифра инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Италии может быть не 64 тыс., а в 10 раз больше. Такое мнение высказал во вторник, 24 марта, глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли в интервью газете La Republica, опубликованном во вторник, 24 марта.

«Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 невыявленных случаев вполне правдоподобно», — цитирует чиновника ТАСС.

По мнению Боррелли, также нельзя отрицать, что через несколько дней число заразившихся в стране превысит показатели Китая, передает НСН.

В Италии с начала эпидемии инфицированы почти 64 тыс. человек, из которых умерли чуть более 6 тыс. и почти 7,5 тыс. излечились.

Накануне в Италии зафиксировали снижение смертности от коронавируса. 21 марта был зафиксирован рекорд в 793 человека, на следующий день умер 651 человек, затем — 602 человека.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

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