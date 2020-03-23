Прямой эфир
Сюжет:

Для москвичей на карантине отменят штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ временно отменяются для жителей Москвы из числа лиц пожилого возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 23 марта.

«Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно», — говорится на сайте градоначальника.

Билет на карантин: как COVID-19 ударил по российским театрам
Убытки от возврата контрамарок и невозможность планировать премьеры — лишь вершина айсберга

Операторам связи поручено не отключать от предоставляемых услуг в случае нулевого или отрицательного баланса абонентов из числа той же группы лиц.

Обе меры введены в связи с домашним режимом, который обязаны соблюдать москвичи старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Самоизоляция для них является обязательной в период с 26 марта по 14 апреля.

Для доставки продуктов и лекарств можно обратиться к соцработникам по телефону 8-495-870-45-09. По тому же номеру можно позвонить для получения больничного листа, который доставят курьером. Для компенсации возможных дополнительных расходов будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей.

Работодатели обязаны для сотрудников этой группы лиц предоставить оплачиваемый отпуск, отправить их на больничный либо перевести в режим удаленной работы.

Исключение сделано только для руководителей и сотрудников, чье присутствие на рабочем месте жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов госвласти, а также для работников здравоохранения.

По состоянию на 23 марта в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19, из них 71 — за последние сутки. В Москве коронавирус подтвердился у 262 граждан. 17 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. До 10 апреля запрещены все массовые мероприятия численностью более 50 человек, школы и колледжи столицы закрыты на карантин. Больничные листы будут выдаваться всем находящимся на карантине, в том числе здоровым людям.

В связи с пандемией COVID-19 к россиянам ранее обратился глава государства Владимир Путин.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин опроверг фейки о вводе войск в Москву из-за коронавируса
Мишустин поручил ведомствам не допускать увольнений из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020