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В Москве за последние сутки пять пациентов вылечились от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московские врачи вылечили еще пять пациентов от коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«За последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено еще пять человек, которых мы вылечили от коронавируса. Среди выписавшихся нет пожилых людей», — приводит ТАСС слова Раковой.

Она отметила, что все эти пациенты посещали европейские страны до своего заболевания.

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Ракова добавила, что всего выздоровели 14 человек.

24 марта департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.

Несмотря на это, в тот же день, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на текущий момент динамика распространения коронавируса в Москве высокая. Он отметил, что сейчас еще много неподтвержденных случаев заражения.

Вместе с тем, Ракова рассказала во сколько обходится стоимость лечения одного пациента от коронавируса в Москве. По ее словам, это до 200 тыс. рублей для взрослого человека и до 205,2 тыс. рублей для детей.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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