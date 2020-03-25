В Красноярске коронавирус подтвердился еще у двоих жителей

Два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к заболеванию COVID-19, подтвердились в Красноярске. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального Минздрава в среду, 25 марта.

«Коронавирус подтвержден еще у двоих пациентов больницы скорой медицинской помощи, которые ранее находились под подозрением», — сказали в пресс-службе, добавив, что всего в регионе выявлено пять случаев заражения.

Накануне, 24 марта, стало известно, что всего в разных субъектах Красноярского края зарегистрировали шесть случаев коронавируса. Все заразившиеся недавно прибыли из Германии, Австрии и Испании.

В тот же день губернатор региона Александр Усс заявил, что трое из шести заразившихся этой инфекцией выздоровели и их скоро выпишут из больницы. Еще трое остаются в больнице. Все пациенты ранее приехали в краевой центр из Европы.

В настоящее время под наблюдением на дому находится 5719 жителей краевого центра. Всего на коронавирус в крае обследовано 2381 человек. Накануне сообщалось, что под медицинским наблюдением в больницах края находится более 4,5 тыс. человек.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний момент в России диагностировано 495 случаев заражения этим вирусом. Актуальная информация по ситуации с эпидемией доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам, связанным с коронавирусом: 8 800 2000 112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.