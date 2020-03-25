В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии. Об этом сообщают в оперативном штабе при правительстве республики.

Представитель оперативного штаба рассказал, что предварительный положительный результат дала первая проба на коронавирус вечером 24 марта. На данный момент анализы направлены на проверку в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирск.

Диагноз будет уточнен в течение нескольких дней, в республике принят полный комплекс мер реагирования. Проводится работа по определению лиц, контактировавших с возможным заболевшим и организация их предварительной самоизоляции.

Ранее депздрав Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован коронавирус, на дому при легком течении заболевания. Остаться дома смогут пациенты, у которых температура тела не превышает 38,5 градуса, частота дыхательных движений меньше 30, дыхание свободное, а насыщение крови кислородом больше 93%.

Обязательной госпитализации подлежат заболевшие с тяжелой клинической картиной и пациенты из групп риска (беременные женщины, люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем).

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.