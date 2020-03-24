Названа стоимость лечения одного пациента от коронавируса в Москве

Стоимость лечения коронавируса составит до 200 тыс. рублей для взрослого человека, и до 205,2 тыс. рублей для детей, если они будут находиться в больнице совместно с одним из родителей. Об этом во вторник, 24 марта, рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Анастасия Ракова.

По ее словам, Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) выделит от 200 тыс. рублей на лечение каждого заболевшего новым типом коронавируса. Соответствующую сумму получат больницы и клиники столицы, в которых пациент будет проходить лечение, передает агентство городских новостей «Москва».

При этом московский городской фонд вводит три новых тарифа на оплату медицинских услуг, которые необходимы на борьбу с коронавирусной инфекцией у взрослых и детей в условиях стационарного лечения, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день сообщалось, что за последние сутки в 14 регионах России зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. Таким образом, число инфицированных в стране выросло до 495.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 24 марта, в мире зафиксировано свыше 391 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть менее 103 тыс.