Три новых подтвержденных случая коронавируса выявили в Якутии

Новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила три предварительно положительных анализа на коронавирус, которые были сделаны якутскими врачами. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве региона.

Отмечается, что пять предварительно положительных проб были направлены в Новосибирск 24 марта. Три из них были подтверждены. Одна заболевшая жительница Якутии вернулась из США и по приезду самоизолировалась, еще двое новых инфицированных из контактов первого заболевшего, пишет «РИА Новости».

Все, у кого диагностирован коронавирус, на данный момент изолированы и получают лечение в инфекционном стационаре города Якутска. Их состояние оценивается как стабильное. Всего на территории региона зафиксированы 10 случаев заболевания.

Ранее депздрав Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован коронавирус, на дому при легком течении заболевания. Остаться дома смогут пациенты, у которых температура тела не превышает 38,5 градуса, частота дыхательных движений меньше 30, дыхание свободное, а насыщение крови кислородом больше 93%.

Обязательной госпитализации подлежат заболевшие с тяжелой клинической картиной и пациенты из групп риска (беременные женщины, люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем).

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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