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Российский ученый рассказал о двух типах тестов на выявление COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В мире существуют два типа тестов на выявление нового коронавируса: первый направлен на поиск наличия вируса в организме, а второй на выявление антител, которые вырабатываются при заражении. Об этом «РИА Новости» рассказал генеральный директор компании DRD Biotech, которая является резидентом «Сколково», Анжей Жимбиев.

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По его словам, в первом случае используется тест на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест). Именно такими тестами пользуются российские медики. Тестов второго типа на данный момент в России не производят, но их разработка уже началась.

«ПЦР-тесты определяют наличие вируса в образцах слюны или мокроты верхних дыхательных путей. Например, если на ранних стадиях заболевания количество вируса не увеличилось еще экспоненциально в организме, то тест может показать отрицательный результат. Это не значит, что тест плохой. Просто еще недостаточно вирусов, чтобы определить его с помощью ПЦР-теста», — рассказал Жимбиев.

Что касается антител в ответ на вирус, то они начинают вырабатывать в организме только на 3-5 сутки. Чтобы их выявить необходим достаточно простой тест, он позволит улучшить точность диагностики, а также поможет врачам проследить ход заболевания и выявить его острую стадию.

Жимбиев отметил, что подобные тесты уже используются в Китае и Южной Корее, информация о них находится в открытом доступе и ляжет в основу российских тестов. Предположительно, тест может быть запущен в июне, его стоимость не превысит 200 рублей. Прежде чем выйти на рынок, тест должен получить одобрение Росздравнадзора.

Также 25 марта стало известно, что сингапурские ученые разработали тест на коронавирус, который позволяет получить результат в течение пяти минут. Авторы изобретения сотрудники Агентства по науке, технологиям и исследованиям.

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