Ученые Сингапура создали пятиминутный тест на коронавирус

Сингапурские ученые разработали тест на коронавирус, который позволяет получить результат в течение пяти минут. Авторы изобретения сотрудники Агентства по науке, технологиям и исследованиям, пишет в среду газета The Straits Times.

Руководитель лаборатории Агентства профессор Джеки Ин надеется, что массовое использование теста Cepat начнется в течение месяца. Уже полностью завершены клинические испытания, которые показали высокую точность исследований.

«После того как будет получено разрешение на их использование, тесты поступят не только в обычные больницы, но и практически во все поликлиники», — отметила она.

Сейчас, продолжила Ин, «требуется около трех часов для проведения анализов, в основном время уходит на изменение температур». Новый же метод «позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия», рассказала руководитель проекта.

Местные лаборатории на данный момент могут обрабатывать до двух тысяч подобных тестов в сутки.

Число инфицированных коронавирусом в республике составляет 558, за всё время выздоровели более 150 пациентов, при этом двое умерли.

Ранее сообщалось, что ряд стран Латинской Америки и Северной Африки прислал в Россию заявки на мобильные противоинфекционные госпитали для борьбы с новым коронавирусом.