Жуковский потерял более 90% пассажиров из-за отмены международных рейсов

В подмосковном аэропорту Жуковский отменены все международные рейсы из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани со ссылкой на первого замгендиректора АО «Рампорт Аэро» Евгения Солодилина.

Согласно его данным, в Жуковском отменены рейсы по направлениям в Амстердам, Рим, Прагу, Тель-Авив, Будапешт, Минск, Алма-Ату, Нурсултан и перенесено начало запланированной программы полетов в КНР. В результате закрытия этих направлений воздушная гавань потеряла более 90% пассажиропотока.

«С учетом предстоящего перехода на летнее расписание в Жуковском появятся внутренние направления. Тем не менее мы временно потеряли более 90% пассажиропотока», — цитирует «РИА Новости» Солодилина.

Он также отметил, что аэропорт в начале года продолжил открывать новые направления, несмотря на сокращение пассажирских перевозок, и стал единственной воздушной гаванью, показавшей значительный рост пассажиропотока.

Накануне 19 марта аэропорт Шереметьево принял решение о закрытии терминалов Е и С с 20 марта для прибывающих и покидающих страну пассажиров. Все рейсы этих терминалов переведены в D и F. Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в поручение о временных ограничениях на полеты в США, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Согласно им, с пятницы, 20 марта, все регулярные рейсы из Москвы будут осуществляться в Дубай, а не в столицу ОАЭ Абу-Даби, как сообщалось ранее.

31 января Шереметьево в рамках профилактики распространения коронавируса SARS-CoV-2 перевел все рейсы из Китая в терминал F, выведя остальные рейсы в другие терминалы. В настоящий момент этот терминал принимает пассажиров из стран с эпидемиологически неблагоприятной ситуацией.

В его комплексах подготовлены изоляторы с отдельным входом с перрона, исключающие контакты здоровых пассажиров с инфицированными. Рядом с терминалом выделены дополнительные помещения для усиления персонала Роспотребнадзора и Центра медицины катастроф.

Ограничения введены на фоне распространения в мире болезни COVID-19, вызванной новым типом коронавируса. По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболели 253 927 человек, вылечились 89 070 пациентов, умерли 10 406 человек.