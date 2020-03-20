Акцию «Час Земли» не станут отменять из-за коронавируса

Акция «Час Земли» состоится и не будет отменена в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 20 марта ТАСС рассказали в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

В рамках акции 28 марта в 20:30 по местному времени отключат подсветку на зданиях на 60 минут.

«Мы надеемся, что люди, которые сейчас, в силу обстоятельств, находятся дома, поддержат нас, как и поддерживали больше десяти лет, что мы проводим эту акцию», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что офлайн-мероприятий в 2020 году не будет в связи с коронавирусом. Вместе с тем, участие в акции примут и 14 московских парков. Планируется отключить подсветку зданий, освещение пешеходных зон и световые арт-объекты. Как уточняет RT, к «Часу Земли» присоединятся Парк Горького, «Сокольники», Парк Победы, «Царицыно» и другие.

Главной темой в 2020 году станет лозунг «Каждый может!». Это значит, что каждый может принять участие в акции и внести свой вклад в сохранение природы.

«Час Земли» — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Она также нацелена на привлечение внимания к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

Как пишет РИАМО, в «Часе Земли» принимают участие около 2 млрд человек по всему миру, более 188 стран и более семи тысяч городов, освещение отключают более чем на 18 тысячах архитектурных памятников. В России акция проходит с 2009 года, напоминает агентство городских новостей «Москва». В 2019 году к ней присоединилось уже около 30 млн россиян.