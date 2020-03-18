Конюхов займется экологическим мониторингом морей и океанов

Российский путешественник Федор Конюхов и Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН подпишут соглашение о сотрудничестве, одной из целей которого является экологический мониторинг Мирового океана. Об этом в среду, 18 марта, сообщил директор штаба и сын путешественника Оскар Конюхов.

«Церемония подписания меморандума о сотрудничестве пройдет 23 марта 2020 года <...> в Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Документ направлен на развитие трехстороннего сотрудничества между путешественником Федором Конюховым, экспедиционным штабом Федора Конюхова и Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН в целях реализации совместных научных, просветительских и экспедиционных проектов», — цитирует его ТАСС.

Также целью соглашения является исследование рельефа дна Мирового океана и изучение его флоры и фауны.

В рамках этого соглашения Институт океанологии им. П.П. Ширшова будет сопровождать Конюхова во время его перехода через Атлантический и Тихий океаны на катамаране NOVA, работающем от солнечной энергии.

О начале строительства катамарана стало известно 25 января. Предполагается, что катамаран будет спущен на воду в сентябре текущего года. На октябрь и ноябрь запланирован испытательный период для тестирования оборудования и устранения возможных неисправностей. В декабре катамаран должен быть отправлен на остров Тенерифе в разобранном виде.