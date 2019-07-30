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Федор Конюхов хочет построить в Териберке театр и музей путешественников

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Российский путешественник Федор Конюхов согласился оказать содействие развитию Териберки (Мурманская область). Об этом он рассказал 30 июля перед отправлением атомного ледокола «50 лет Победы» на Северный полюс.

Путешественник выступил с инициативой построить в Териберке выставочный зал. Часть выставок в нем будет проходить в первую очередь и только потом отправляться в Мурманск, сообщает ИА «Би-порт».

Также Конюхов рассказал об идее создания в селе музея путешественников. По его словам, поддержку по этому вопросу можно ожидать от другого путешественника, Виктора Боярского. А совместно с актером и режиссером Владимиром Машковым он намерен открыть в Териберке театр.

14 июля стало известно, что Конюхов и его команда планируют во время погружения в Желтом море поднять останки адмирала Степана Макарова и художника Василия Верещагина, погибших вместе с кораблем во время русско-японской войны. Экспедиция к месту крушения броненосца «Петропавловск» намечена на 2020 год.

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