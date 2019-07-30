Федор Конюхов хочет построить в Териберке театр и музей путешественников
Российский путешественник Федор Конюхов согласился оказать содействие развитию Териберки (Мурманская область). Об этом он рассказал 30 июля перед отправлением атомного ледокола «50 лет Победы» на Северный полюс.
Путешественник выступил с инициативой построить в Териберке выставочный зал. Часть выставок в нем будет проходить в первую очередь и только потом отправляться в Мурманск, сообщает ИА «Би-порт».
Также Конюхов рассказал об идее создания в селе музея путешественников. По его словам, поддержку по этому вопросу можно ожидать от другого путешественника, Виктора Боярского. А совместно с актером и режиссером Владимиром Машковым он намерен открыть в Териберке театр.
14 июля стало известно, что Конюхов и его команда планируют во время погружения в Желтом море поднять останки адмирала Степана Макарова и художника Василия Верещагина, погибших вместе с кораблем во время русско-японской войны. Экспедиция к месту крушения броненосца «Петропавловск» намечена на 2020 год.