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Конюхов начал подготовку к путешествию через океаны на «солнечном катамаране»

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Фото: konyukhov.ru
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Рабочая группа проекта «Катамаран NOVA на солнечной энергии через океаны» приняла решение начать строительство «солнечного катамарана», на котором путешественник Федор Конюхов намерен пересечь Атлантический и Тихий океаны. Об этом рассказал его сын и менеджер проекта Оскар Конюхов.

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«На этой неделе состоялось первое заседание рабочей группы по проекту «Катамаран NOVA на солнечной энергии через океаны». Международная команда утвердила график работ по проекту на этот год», — приводит его слова ТАСС 26 января.

По словам Конюхова-младшего, строительство будет вестись на верфи Rannoch Adventure в Великобритании с января по май 2020 года. Экспедиционный штаб Федора Конюхова сотрудничает с этой верфью уже 10 лет.

Предполагается, что катамаран будет спущен на воду в сентябре текущего года. На октябрь и ноябрь запланирован испытательный период для тестирования оборудования и устранения возможных неисправностей. В декабре катамаран должен быть отправлен на остров Тенерифе в разобранном виде.

8 октября 2019 года Конюхов заявлял о намерении побить рекорд планерного спорта, установленный в СССР. По словам путешественника, с просьбой о полете к нему обратились российские планеристы, которые надеются на развитие этого вида спорта.

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