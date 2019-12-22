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Экологический конформизм: как спасать экологию, не впадая в крайности

Мытый мусор, переработанная еда и дорогая одежда
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Экологический конформизм: как спасать экологию, не впадая в крайности
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2019-12-17 19:18:20
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Зеленый образ жизни в уходящем году стал ассоциироваться с забастовками, угрозами членам ООН и путешествиями на яхте. Но делать планету чуть более чистым местом можно и без этого. Даже от мяса отказываться не надо. Достаточно нескольких простых привычек, которые можно завести в новом году. Подробности — в материале «Известий».

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Делиться едой

В идеальном мире всегда удается точно рассчитать, сколько еды купить, чтобы ничего не протухло и не испортилось. В реальном остаются излишки, которые приходится выкидывать. В масштабах одной семьи они могут быть не такие большие, а, например, рестораны каждый день вынуждены избавляться от всего, что не купили гости.

Согласно статистике ООН, около трети производимой в мире еды (это более 1,3 млрд т продуктов) ежегодно выбрасывается и оказывается на помойке. Решение этой проблемы придумал немецкий режиссер, автор фильма «Вкус отходов» Валентин Терн. Это фудшеринг — обмен или продажа по сниженной цене ненужной еды. В 2012 году Терн запустил первую онлайн-платформу, которая позволяет людям и крупным компаниям делиться едой.

эко
банки с огурцами
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
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Сейчас такие платформы есть во многих странах, например, мобильное приложение Resq в Финляндии и Швеции, разработчики которого недавно привлекли €400 тыс. В нем собираются сведения о еде, которую не удалось продать в ресторанах и магазинах к концу дня и по всем нормам нужно утилизировать. Через приложение можно найти точки, где готовы с 40–60-процентной скидкой продать нереализованные продукты.

Удобного сервиса в России пока нет, но фудшерингом можно заниматься и у нас. В соцсети «ВКонтакте» есть около 600 тематических групп. В самой популярной 60 тыс. подписчиков и больше 40 объявлений в день. Отдают всё — от багетов из дорогих ресторанов до солений. По словам создателей группы, подавляющее большинство постов приходится на Москву и Петербург.

Мыть мусор

Вдохновить россиян на сортировку мусора непросто по понятным причинам. Во-первых, в отличие от некоторых европейских стран здесь за это гражданам не доплачивают. Во-вторых, найти контейнеры для приема отсортированных отходов иногда просто невозможно даже в Москве.

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Но сделать проблему свалок чуть менее острой можно и без этого. Люди, которые живут рядом с ними, больше всего страдают от вони, которую несет с полигонов. А она появляется из-за гниения органических отходов, брошенных вместе с неорганическими.

Чтобы такого не было, достаточно помыть грязную тару, перед тем как выкидывать. Например, во время мытья посуды. Если в мусорных пакетах не будет остатков еды, вони с далекой мусорной свалки будет меньше.

Превращать отходы в почву

Понятно, что смыть все органические отходы в раковину невозможно. То, что не пролезло, можно переработать в компост. Это делается с помощью устройств, хорошо знакомых дачникам, — компостеров. В соседней Финляндии такие нехитрые устройства стоят не только в частных домах, но и в дорогих ресторанах, где за 3–4 часа перерабатывают всё, что не успели съесть и раздать за день.

эко
Переработку и компостирование отходов

Переработка и компостирование отходов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Компостер может быть не только сугубо утилитарным предметом, но и частью интерьера. Так, в финском баре Nolla («ноль» в смысле ноль отходов) компостер стоит прямо на стойке. Кстати, пытаясь выйти на нулевое производство отходов, здесь отказались от покупки мыла. Его варят из использованного на кухне масла.

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Сегодня компактные компостеры доступны и в России. Украшать ими обеденный стол дома или стойку в заведении пока, наверно, решатся немногие. Но с учетом тренда на домашнее садоводство у миллениалов устройства эти вполне могут стать модным новогодним подарком.

Покупать дорогие вещи

Правило простое и приятное, но действует только в том случае, если дорого значит качественно. В первую очередь это касается одежды. Массмаркет не только позволяет полностью менять гардероб несколько раз в году, он превращает это в необходимость. Потому что вещи из дешевых материалов еще до конца года изнашиваются и теряют форму.

За несколько лет появился тренд на починку износившихся вещей и, когда это уже невозможно, на «апсайкл». Это когда из старого платья делают майку, из куртки — безрукавку и т.д. Если рукоделием заниматься не хочется, можно просто ограничить себя в количестве покупок и сосредоточиться на качестве.

эко
магазин одежды
Фото: TASS/ZUMA
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Хорошая практика, которая поможет справиться с импульсивными покупками ненужных и некачественных вещей, — задать себе вопросы: «Будет ли эта вещь нравиться мне через год и насколько она качественна и будет ли служить много лет?» Реальность сегодняшнего рынка одежды в том, что в большинстве случаев ответы на эти вопросы будут: «Нет».

Пользоваться стиральной машиной и холодильником по правилам

Простое следование правилам эксплуатации стиральной машины может не только продлить срок ее службы, но и сократить трату воды и электричества. Например, популярный в экоблогах совет не включать машину ради двух-трех вещей имеет практическую подоплеку.

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Первое, на что обращают внимание при покупке машины, — мощность и объем загрузки. А затем напрочь об этом забывают. Навредить стиральной машине может не только регулярный перегруз, но и недогруз. От веса белья в барабане зависит сила вибрации и степень износа большинства механизмов.

В инструкции по эксплуатации стиральной машины и холодильника всегда указано, на каком расстоянии они должны стоять от стены. В случае со стиральной машиной это связано с вибрацией. В случае с холодильником — с возможным перегревом. И следование этому правилу поможет снизить трату электричества.

Носить свой пакет

Ну и привычка, которая потребует наибольших усилий. Или простого планирования. Если, выходя на работу, подумать, что вечером захочется зайти в продуктовый магазин, можно взять с собой сумку, авоську или хотя бы пластиковый пакет. Так удастся сохранить не только пару рублей, но и, возможно, жизнь какой-то рыбы, которой очередной пакетик, приплывший со свалки, не налипнет на жабры.

эко
авоська
Фото: Depositphotos

Многие экосумки сейчас делают из совсем тонкого материала, поэтому в свернутом виде они занимают минимум места. К тому же эта привычка позволит наконец добраться до дна пакета с пакетами, где, возможно, уже давно живет колония тараканов.

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