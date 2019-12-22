Экологический конформизм: как спасать экологию, не впадая в крайности

Зеленый образ жизни в уходящем году стал ассоциироваться с забастовками, угрозами членам ООН и путешествиями на яхте. Но делать планету чуть более чистым местом можно и без этого. Даже от мяса отказываться не надо. Достаточно нескольких простых привычек, которые можно завести в новом году. Подробности — в материале «Известий».

Делиться едой

В идеальном мире всегда удается точно рассчитать, сколько еды купить, чтобы ничего не протухло и не испортилось. В реальном остаются излишки, которые приходится выкидывать. В масштабах одной семьи они могут быть не такие большие, а, например, рестораны каждый день вынуждены избавляться от всего, что не купили гости.

Согласно статистике ООН, около трети производимой в мире еды (это более 1,3 млрд т продуктов) ежегодно выбрасывается и оказывается на помойке. Решение этой проблемы придумал немецкий режиссер, автор фильма «Вкус отходов» Валентин Терн. Это фудшеринг — обмен или продажа по сниженной цене ненужной еды. В 2012 году Терн запустил первую онлайн-платформу, которая позволяет людям и крупным компаниям делиться едой.

эко Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов

Сейчас такие платформы есть во многих странах, например, мобильное приложение Resq в Финляндии и Швеции, разработчики которого недавно привлекли €400 тыс. В нем собираются сведения о еде, которую не удалось продать в ресторанах и магазинах к концу дня и по всем нормам нужно утилизировать. Через приложение можно найти точки, где готовы с 40–60-процентной скидкой продать нереализованные продукты.

Удобного сервиса в России пока нет, но фудшерингом можно заниматься и у нас. В соцсети «ВКонтакте» есть около 600 тематических групп. В самой популярной 60 тыс. подписчиков и больше 40 объявлений в день. Отдают всё — от багетов из дорогих ресторанов до солений. По словам создателей группы, подавляющее большинство постов приходится на Москву и Петербург.

Мыть мусор

Вдохновить россиян на сортировку мусора непросто по понятным причинам. Во-первых, в отличие от некоторых европейских стран здесь за это гражданам не доплачивают. Во-вторых, найти контейнеры для приема отсортированных отходов иногда просто невозможно даже в Москве.

Но сделать проблему свалок чуть менее острой можно и без этого. Л юди, которые живут рядом с ними, больше всего страдают от вони, которую несет с полигонов. А она появляется из-за гниения органических отходов, брошенных вместе с неорганическими.

Чтобы такого не было, достаточно помыть грязную тару, перед тем как выкидывать. Например, во время мытья посуды. Если в мусорных пакетах не будет остатков еды, вони с далекой мусорной свалки будет меньше.

Превращать отходы в почву

Понятно, что смыть все органические отходы в раковину невозможно. То, что не пролезло, можно переработать в компост. Это делается с помощью устройств, хорошо знакомых дачникам, — компостеров. В соседней Финляндии такие нехитрые устройства стоят не только в частных домах, но и в дорогих ресторанах, где за 3–4 часа перерабатывают всё, что не успели съесть и раздать за день.

эко Переработка и компостирование отходов Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Компостер может быть не только сугубо утилитарным предметом, но и частью интерьера. Так, в финском баре Nolla («ноль» в смысле ноль отходов) компостер стоит прямо на стойке. Кстати, пытаясь выйти на нулевое производство отходов, здесь отказались от покупки мыла. Его варят из использованного на кухне масла.

Сегодня компактные компостеры доступны и в России. Украшать ими обеденный стол дома или стойку в заведении пока, наверно, решатся немногие. Но с учетом тренда на домашнее садоводство у миллениалов устройства эти вполне могут стать модным новогодним подарком.

Покупать дорогие вещи

Правило простое и приятное, но действует только в том случае, если дорого значит качественно. В первую очередь это касается одежды. Массмаркет не только позволяет полностью менять гардероб несколько раз в году, он превращает это в необходимость. Потому что вещи из дешевых материалов еще до конца года изнашиваются и теряют форму.

За несколько лет появился тренд на починку износившихся вещей и, когда это уже невозможно, на «апсайкл». Это когда из старого платья делают майку, из куртки — безрукавку и т.д. Если рукоделием заниматься не хочется, можно просто ограничить себя в количестве покупок и сосредоточиться на качестве.

Хорошая практика, которая поможет справиться с импульсивными покупками ненужных и некачественных вещей, — задать себе вопросы: «Будет ли эта вещь нравиться мне через год и насколько она качественна и будет ли служить много лет?» Реальность сегодняшнего рынка одежды в том, что в большинстве случаев ответы на эти вопросы будут: «Нет».

Пользоваться стиральной машиной и холодильником по правилам

Простое следование правилам эксплуатации стиральной машины может не только продлить срок ее службы, но и сократить трату воды и электричества. Например, популярный в экоблогах совет не включать машину ради двух-трех вещей имеет практическую подоплеку.

Первое, на что обращают внимание при покупке машины, — мощность и объем загрузки. А затем напрочь об этом забывают. Навредить стиральной машине может не только регулярный перегруз, но и недогруз. От веса белья в барабане зависит сила вибрации и степень износа большинства механизмов.

В инструкции по эксплуатации стиральной машины и холодильника всегда указано, на каком расстоянии они должны стоять от стены. В случае со стиральной машиной это связано с вибрацией. В случае с холодильником — с возможным перегревом. И следование этому правилу поможет снизить трату электричества.

Носить свой пакет

Ну и привычка, которая потребует наибольших усилий. Или простого планирования. Если, выходя на работу, подумать, что вечером захочется зайти в продуктовый магазин, можно взять с собой сумку, авоську или хотя бы пластиковый пакет. Так удастся сохранить не только пару рублей, но и, возможно, жизнь какой-то рыбы, которой очередной пакетик, приплывший со свалки, не налипнет на жабры.

эко Фото: Depositphotos

Многие экосумки сейчас делают из совсем тонкого материала, поэтому в свернутом виде они занимают минимум места. К тому же эта привычка позволит наконец добраться до дна пакета с пакетами, где, возможно, уже давно живет колония тараканов.