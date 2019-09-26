Разделение с трудом: треть россиян начали сортировать мусор

Число россиян, включившихся в сортировку отходов, за последние четыре года выросло втрое. Каждый третий житель страны уже сдает на переработку макулатуру, батарейки или пластик. Такие цифры приводит Аналитическое агентство НАФИ по результатам исследования. Большинство граждан готовы к раздельному сбору мусора, проблема в медленном развитии индустрии переработки, считают эксперты.

Саранск — чемпион

За последние четыре года количество тех, кто сортирует и грамотно утилизирует свои отходы, выросло с 13% до 35%. Исследование аналитического агентства НАФИ показало, что по сравнению с 2015 годом в пять раз возросло число людей, которые сдают макулатуру, и в шесть раз — тех, кто выбрасывает батарейки и энергосберегающие лампочки в специальные контейнеры.

Однако две трети участников опроса по-прежнему не знают, где в их районах находятся пункты сбора неэкологичных отходов. Больше половины — 57% — даже не видели в своих населенных пунктах баков для бумаги, батареек, пластика.

Опрос показал, что чаще других экологичное поведение демонстрируют жители столиц и городов-миллионников. В целом 86% россиян готовы использовать раздельный сбор мусора, если у них в доступе будет необходимая инфраструктура. Однако в райцентрах, маленьких городах и селах она встречается редко.

В проекте доклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» говорится, что сбор твердых коммунальных отходов в городах по-прежнему осуществляется преимущественно смешанным способом.

Основным способом обращения с ТКО для Российской Федерации остается захоронение. В 2018 году количество бытового мусора, вывезенного на полигоны, составило 47,9 тыс. т, или 87% от общего его объема.

В пресс-службе Минприроды России «Известиям» сообщили, что на сегодняшний день лидер раздельного сбора ТКО — Республика Мордовия.

— В городском округе Саранск создана совершенная инфраструктура для раздельного сбора отходов и вторичного сырья, — уточнили в ведомстве. — Установлено более 850 евроконтейнеров с желтой крышкой для упаковки из бумаги и пластика, а также более 150 металлических сетчатых контейнеров для различной тары. Уже сортированные ТКО вывозят разными мусоровозами. Отходы отправляются на сортировочный завод.

Население Саранска составляет около 300 тыс. человек. То есть один контейнер приходится на 300 горожан.

В Минприроды также отметили позитивный опыт Нижнего Новгорода, где к матчам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года было установлено 56 контейнеров в микрорайоне Мещерского озера и микрорайоне Седьмое небо. Силами разных компаний также установлено порядка 1 тыс. контейнеров для раздельного накопления отходов. Население города 1,2 млн человек.

Кухни не хватает

Внедрение раздельного сбора мусора и грамотной утилизации тормозят условия жизни в российских городах, отмечает старший научный сотрудник Центра экологической промышленной политики Лазарь Шубов.

— В европейских странах принята покомпонентная система сбора отходов: пластик, бумага, стекло, металл, текстиль — всё отдельно. У нас не тот метраж жилья — мы не можем поставить на кухне пять-шесть емкостей, в большинстве квартир для этого просто нет места. Поэтому собирать мусор нужно пофракционно: перерабатываемые отходы отдельно от пищевых, — сказал он.

По словам собеседника «Известий», если за решение вопроса взяться всерьез уже сейчас, то всего через два-три года можно будет получить достаточно развитую инфраструктуру.

Его прогноз отчасти разделяет член генерального совета «Деловой России», эксперт в области сортировки и утилизации мусора Михаил Замарин. Он уверен, что в ближайшие четыре года объёмы переработки возможно увеличить в пять-семь раз.

— Сегодня у нас сортируется и перерабатывается лишь около 5% отходов. По нацпроекту «Экология» стоит цель к 2024 году поднять уровень сортировки до 36%. Отрасль эту норму выполнит, но вот выше прыгать никто не станет, — подчеркнул он.

В Германии и Нидерландах на сегодняшний день перерабатывают порядка 60–65% мусора, и России тоже реально выйти на этот уровень, считает Михаил Замарин. По словам эксперта, сортировать можно до 80% входящего мусора. Но пока у игроков рынка нет достаточного стимула.

– Предприниматель, построивший мусоросортировочный комплекс, получает от региона определенную сумму за прием отходов. Но в дальнейшем все эти деньги у него вычитают из прибыли от реализации вторсырья. Это абсолютно не мотивирует игрока вкладываться и увеличивать процент сортировки. Если пересмотреть эту позицию, бизнес будет более заинтересован в дальнейшем развитии инфраструктуры, — пояснил собеседник «Известий».

При этом эксперт скептически отнесся к результатам исследования НАФИ, которые говорят, что девять из десяти россиянин готовы пользоваться инфраструктурой раздельного сбора мусора, если она будет в доступе. По мнению Михаила Замарина, этот показатель в реальности едва ли превысит 50%.

Тем не менее Михаил Замарин считает, что мотивировать людей на сортировку мусора даже проще, чем предпринимателей: достаточно делать скидку на оплату услуг ЖКХ тем, кто поставит у себя на кухне контейнеры для раздельного сбора.