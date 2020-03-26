Власти Москвы попросили сервис BlaBlaCar приостановить поездки

Власти Москвы 25 марта попросили сервис поиска попутчиков BlaBlaCar приостановить поездки пользователей в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина и введенным режимом повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

«Отсутствие системы контроля за здоровьем водителей влечет за собой возможность распространения коронавируса, это слишком опасно», — отмечается в сообщении в Twitter «Московского транспорта».

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, а с 16-го запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек, на спортивные соревнования допускаются не более 5 тыс. человек. В школах и вузах ввели свободное посещение, колледжи закрылись с 21 марта по 12 апреля. Аналогичные меры действуют и в Подмосковье.

Столичный Департамент транспорта написал в своем Telegram-канале 19 марта, что в метро сократилось число пассажиров, но на дорогах образовались пробки по вечерам из-за того, что народ едет в торговые центры. Ведомство попросило граждан избегать ненужных поездок на автомобилях, пользоваться интернет-доставкой, и не посещать места скопления людей.

Согласно постановлению властей региона, лицам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями следует соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Столичный градоначальник Сергей Собянин попросил эту категорию граждан не выходить из дома без крайней необходимости.

Для компенсации возможных дополнительных расходов им выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменили. Для доставки продуктов, лекарств и больничного листа можно обратиться к социальным работникам по телефону 8-495-870-45-09.

С 25 марта в Москве временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, приостанавливают льготный проезд на общественном транспорт, а стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь.

В тот же день президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил меры поддержки как для отдельных категорий жителей страны, так и для крупных сфер бизнеса. Среди них — указ, утверждающий неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

По данным на 25 марта, в России выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. В Москве умерли два пациента.

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