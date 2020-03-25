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В Москве временно закроют все развлекательные центры и кино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале мэра столицы Сергея Собянина 25 марта.

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По словам Сергея Собянина, реальное число заболевших в столице значительно больше выявленных

В столице временно приостанавливаются любые массовые мероприятия в помещениях и под открытым небом.

Прерывается предоставление услуг в Многофункциональных центрах (МФЦ), за исключением тех, которые могут оказываться в помещениях центров по записи.

Кроме того, стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли.

Магазины, службы быта и банки в торгово-развлекательных центрах города продолжат работать.

Собянин 5 марта ввел в Москве режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. С 16 марта власти столицы запретили все массовые мероприятия с участием более 50 человек, на спортивные соревнования допускаются не более 5 тыс. человек. В школах и вузах ввели свободное посещение, колледжи не работают с 21 марта по 12 апреля. Аналогичные меры действуют и в Московской области.

коронавирус

Согласно данным на 25 марта, в России выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. Выздоровели 29 пациентов. Случаев смертельного исхода нет.

На совещании у президента России Владимира Путина 24 марта Собянин заявило высокой динамики распространения коронавируса в Москве. По его словам, под подозрением на инфекцию находятся около 500 пациентов, часть еще неподтвержденных. Он отметил, что может подтвердиться где-то 80–90% диагнозов.

Градоначальник добавил, что восемь человек в московских больницах находятся в состоянии средней тяжести.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112

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