В Москве стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь

Столичные стоматологические кабинеты с 26 марта будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и других состояниях, требующих необходимого медицинского вмешательства. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного в среду, 25 марта.

«Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавирусной инфекции и, в конечном счете, позволят быстрее справиться с ней», — говорится в сообщении мэра.

Согласно тексту документа, с четверга в столичном регионе будут временно закрыты кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, в том числе расположенные в ТРЦ. В них свою работу продолжат только магазины, банки и службы быта, но без различных промоутеров и аниматоров.

Также закрываются городские библиотеки, культурные центры, клубы и другие учреждения культурно-досугового типа. Подобные ограничения коснулись и ночных клубов с дискотеками.

Центры государственных услуг «Мои документы» будут работать только по предварительной записи и только по услугам, которые нельзя получить онлайн.

Ранее стало известно, что в Москве приостановят льготный проезд на общественном транспорте для студентов колледжей и вузов, а также для пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день в стране в стране зафискировано 658 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки было выявлено 163 новых случая инфицирования, большинство из которых в Москве — 120. Случаев летального исхода в России нет.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. За два с лишним месяца болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 435 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.

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