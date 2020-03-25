Прямой эфир
Сюжет:

Клишас заявил о соответствии Конституции ужесточения наказания за нарушение карантина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина не противоречит Конституции. Об этом в среду, 25 марта, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Москва больше всех пострадала»: президент оценил масштаб распространения COVID-19
По словам Сергея Собянина, реальное число заболевших в столице значительно больше выявленных

«Усиление мер уголовной ответственности является одним из значимых факторов его предупреждения. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил позволит предупредить массовое распространение коронавирусной инфекции», — передает «РИА Новости».

По словам Клишаса, предусмотренные меры направлены на защиту прав граждан. Он добавил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации возрастает общественная опасность массового распространения коронавируса.

Ранее в этот же день в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции. Ожидается, что во втором чтении этот документ дополнят санкциями за распространение фейковой информации о вирусе.

Кроме того, в случае умышленного причинения смерти человеком, преднамеренно нарушившим карантин по коронавирусу, его будут судить по уголовным статьям за терроризм и диверсию.

24 марта в Госдуме предложили ввести наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.коронавирус

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 435 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.

В России число заразившихся достигло 658.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин пригрозил губернаторам за пренебрежение мерами против COVID-19
Кабмин поддержал законопроект об усилении наказания за нарушение карантина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020