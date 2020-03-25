Мишустин пригрозил губернаторам за пренебрежение мерами против COVID-19

Губернаторы и министры, которые пренебрегают превентивными мерами против коронавируса, будут строго наказываться. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию COVID-19 25 марта.

«Прошу мне докладывать о ситуации на местах с распространением новой коронавирусной инфекции. <…> Пренебрегать здоровьем в такой опасный период недопустимо», — сказал он.

Глава правительства потребовал от руководителей регионов провести необходимую работу, чтобы при необходимости оперативно организовать больничные места для пациентов с коронавирусом.

О количестве коек в местных больницах губернаторы должны доложить до 27 марта.

23 марта Мишустин поручил Росздравнадзору оценить готовность региональных больниц к приему пациентов. Ведомство должно проверить медучреждения на предмет наличия дополнительных койко-мест и достаточного количества оборудования. Ранее кабмин поручил построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы.

В Москве 23 марта в семи городских клинических больницах (ГКБ) открылись отделения для граждан с подозрением на коронавирус. В частности, для лечения заболевших COVID-19 подготовлены ГКБ № 40 в Коммунарке, ИКБ № 1 и № 2, отделения в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, ДГКБ имени Башляевой. Столичные власти готовы в ближайшее время развернуть еще 10 корпусов, не считая строящегося центра в «новой Москве».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

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