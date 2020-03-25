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Автодилеры попросили Мишустина поддержать автобизнес

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой поддержать автомобильную отрасль. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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В РОАД уверены, что ухудшение экономической ситуации в стране на фоне распространения коронавируса может привести к ухудшению показателей не только в сегменте новых и поддержанных автомобилей, но и сервисных услуг и запасных частей.

Ассоциация в своем письме Михаилу Мишустину попросила освободить автодилеров от социальных выплат и дать отсрочку по уплате НДС.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112.

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