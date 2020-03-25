Антонов заявил о готовности России помочь США в борьбе с коронавирусом

Россия готова оказать содействие США в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, жители Соединенных Штатов должны это знать. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию. Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит его слова российское посольство на странице в Facebook 25 марта.

Антонов указал на появление в американских СМИ недостоверной информации о распространении коронавируса в России. По его словам, подобные материалы направлены на переключение внимания с эпидемиологической ситуации в США на обстановку в других странах. Посол назвал «домыслы о несостоятельности нашей системы диагностирования» неприемлемыми.

«Тот факт, что число зараженных COVID-19 в России находится на беспрецедентно низком уровне, говорит об эффективности действий российского руководства. Никто не скрывает остроты проблемы. Наше правительство демонстрирует открытость и нацеленность на купирование возникшей угрозы», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что пандемия коронавируса является глобальной угрозой, требующей «совместного ответа», а значит, «пришло время отказаться от устаревшей логики блокового мышления» ради совместной борьбы с актуальными вызовами.

По данным центра биомедицинских исследований университета Джонса Хопкинса на 25 марта, в США коронавирусом заразились более 55,2 тыс. человек, 801 пациент скончался. С 13 марта в стране действует режим ЧС. Как заявлял ранее Антонов, данных о случаях заражения среди россиян у посольства РФ нет.

В России к 24 марта диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, случаев летального исхода нет.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

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