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У посольства России в США нет данных о заразившихся коронавирусом россиянах

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Фото: REUTERS/Stefan Jeremiah
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У посольства России в США нет данных о случаях заражения COVID-19 среди россиян в стране. Об этом во вторник заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

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«На сегодняшний день о случаях с подтвержденным диагнозом нам не сообщали. Таких обращений не было», — приводит ответы Антонова пресс-служба посольства.

При этом глава российского диппредставительства сообщил, что ситуация в США осложняется с каждым днем. Для связи с гражданами России в посольстве действует горячая линия, также сотрудники посольства отвечают на возникающие вопросы в соцсетях, отметил дипломат.

Ранее Генеральное консульство России в Нью-Йорке предупредило соотечественников о возможном закрытии американскими властями воздушного пространства и рекомендовало им как можно скорее вернуться на родину.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 53,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 703 человека.

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.

В этот же день в Нью-Йорке запретили собираться в компании, а также призвали держать дистанцию в условиях пандемии COVID-19.

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