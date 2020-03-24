Три военнослужащих американского авианосца заболели коронавирусом

Три военнослужащих ВМС США на авианосце «Теодор Рузвельт» заболели новым коронавирусом. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на четырех своих источников в американском министерстве обороны во вторник, 24 марта.

Отмечается, что заразившиеся моряки в настоящий момент находятся в карантине на борту судна. В течение дня их планируется вывезти оттуда. Всего на авианосце служат пять тыс. человек.

Обращается внимание на то, что «Теодор Рузвельт» в январе нынешнего года вышел из города Сан Диего (штат Калифорния). Ударная группа из шести кораблей далее была в водах Южно-Китайского моря, чтобы провести там военные учения.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что коронавирус обнаружили у 35 американских военных, которые находятся в Европе.

7 марта COVID-19 диагностировали у моряка ВМС США, несущего службу в итальянском Неаполе. Через два дня СМИ сообщили, что наличие инфекции заподозрили у командующего силами США в Европе Кристофера Каволи и нескольких членов его штаба.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 196 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 414 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,5 тыс. человек.