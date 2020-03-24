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Число жертв коронавируса в США превысило 600 человек

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Фото: Global Look Press/Keiko Hiromi
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Число людей, которые скончались от коронавируса, в США достигло 600 человек. Общее число инфицированных составило 49 678 человек, о чем говорят данные американского Университета Джона Хопкинса во вторник, 24 марта.

Отмечается, что из заболевших коронавирусом в США пока не выздоровел ни один человек.

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Несмотря на это, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует отменить часть ограничений на работу в стране в течение ближайших двух недель. Его советник по экономике Ларри Кудлоу заявил, что «общественное здоровье включает в себя и экономическое здоровье».

«Наши люди хотят вернуться на работу. Они будут практиковать социальное дистанцирование и всё остальное, а люди старшего возраста будут охраняться», ― написал Трамп в своем Twitter. В видении президента США, охрана и изоляция пожилых людей и одновременное поддержание в рабочем состоянии экономики страны возможны.

Американский лидер подчеркнул, что «Лекарство (от коронавируса. — Ред.) не может быть хуже (пока), чем проблема».

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 24 марта США находится на третьем месте по заболеваемости COVID-19. Штаты обогнали Китай и Италию.

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