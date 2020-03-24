Американский рынок акций растерял весь набранный при Трампе рост

По данным торгов, американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 опустился ниже уровня 2017 года, таким образом растеряв весь рост, набранный в период президентства Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:25 мск индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 4,47% и составляет 2.201,9 пункта. Это ниже минимума января 2017 года на уровне 2245,13 пункта.

Индекс S&P 500 включает в себя 500 американских компаний и публикуется с марта 1957 года.

16 марта сообщалось, что Dow Jones на закрытии торгов рухнул на 3 тыс. пунктов (13%). Этот показатель стал худшим со времен «черного понедельника» 1987 года.

Повлияло на столь стремительный обвал заявление президента США Дональда Трампа о вероятной рецессии американской экономики и о том, что эпидемия коронавируса в США может продлиться до июля или августа.