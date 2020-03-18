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Американский индекс Dow Jones рухнул на 10%

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Фото: Global Look Press/Michael Nagle
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Главные фондовые индексы США 18 марта продолжили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Так, индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 10,15% до 19 081,66 пунктов.

Продолжил снижение и индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ. Он упал на 8,31%, до отметки в 6725,16 пункта, пишет «Газета.ру».

Из-за активного снижения индекса S&P 500 торгри в среду приостановили на 15 минут на Нью-Йоркской бирже. Данный индекс включает в себя 500 самых крупных компаний США. К середине дня он рухнул на 7,01%. К закрытию торгов падение составило 9,32%.

Как отметил телеканал CNBC, падение индексов связано с опасениями из-за распространения коронавируса.

16 марта сообщалось, что Dow Jones на закрытии торгов рухнул на 3 тыс. пунктов (13%). Этот показатель стал худшим со времен «черного понедельника» 1987 года.

Повлияло на столь стремительный обвал заявление президента США Дональда Трампа о вероятной рецессии американской экономики и о том, что эпидемия коронавируса в США может продлиться до июля или августа.

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