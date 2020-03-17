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Фондовые биржи США показали рекордное падение за 33 года

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии торгов в понедельник, 16 марта, рухнул на 3 тыс. пунктов (13%). Этот показатель стал худшим со времен «черного понедельника» 1987 года.

При этом по числу потерянных пунктов 16 марта стало худшим днем в истории Dow Jones.

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Так, по состоянию на 16:04 (23:04 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 12,93%, до 20917,53 пункта.

Повлияло на столь стремительный обвал заявление президента США Дональда Трампа о вероятной рецессии в экономике и о том, что эпидемия коронавируса в США может продлиться до июля или августа.

По мнению управляющего американского фонда Principal Investors Кайла Шостака, причиной падения индекса стала реакция рынка на отсутствие эффекта от мер по поддержанию ликвидности.

До настоящего момента не было больших покупок казначейских обязательств и ипотечных бондов, так же как и мер по поддержке отдельных отраслей и налоговых льгот, пишет «РИА Новости».

Ранее Федеральная резервная система объявила об обнулении базовой ставки.

Также американские власти объявили о планах предоставить $800 млрд налоговых льгот, а Трамп пообещал поддержать авиа- и круизные компании.

6 марта мировые рынки резко обрушились из-за разрыва сделки ОПЕК+ и заявлений Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти. Кроме того, главный негативный эффект на мировую экономику продолжает оказывать распространение коронавируса.

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