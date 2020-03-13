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Фондовые рынки позитивно отреагировали на объявление Трампом режима ЧС

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Фото: TASS/Zuma
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После заявления президента США Дональда Трампа о введение в стране режима ЧС для борьбы с распространением коронавируса, основные американские фондовые индексы ускорили темпы роста до 5-6%, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 22.47 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 5,48% – до 22363,06 пункта, передает агентство «Прайм».

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивался на 5,49% – до 7596,97 пункта.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавлял 6,08% – до 2627,6 пункта.

До начала выступления Трампа биржи росли чуть больше чем на 3%.

По словам президента США введение на территории общенациональный режим чрезвычайной ситуации позволит выделить до $50 млрд для борьбы с короновирусом.

По последним данным, от коронавируса в США умер 41 человек, 31 из них — в Вашингтоне. Всего в стране выявлено 2084 случая заболевания.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 144 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов.

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