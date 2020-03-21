Прямой эфир
Сюжет:

В Европе коронавирус выявили у 35 военных США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

35 американских военных, находящихся в Европе, сдали положительный тест на коронавирус, заявил командующий Европейским командованием США генерал Тод Уолтерс.

Полузащитники Европы: у границ России разыграют «войну 2028 года»
Началась переброска американских войск для крупнейших за последние четверть века военных учений

Он уточнил, что всего на территории Европы находятся 72 тыс. военных США. Из них COVID-19 диагностировали минимум у 35.

При этом в ходе брифинга 20 марта Уолтерс не уточнил, в какой именно стране находятся зараженные, пишет «РИА Новости».

7 марта COVID-19 диагностировали у моряка ВМС США, несущего службу в итальянском Неаполе. Через два дня СМИ сообщили, что наличие инфекции заподозрили у командующего силами США в Европе Кристофера Каволи и нескольких членов его штаба.

Ранее из-за пандемии США и страны НАТО сократили военные учения Defender Europe-20, которые должны были стать крупнейшими за последние 25 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о первом случае заражения коронавирусом в конгрессе США
Врач назвал признак заражения тяжелой формой COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020