В Европе коронавирус выявили у 35 военных США

35 американских военных, находящихся в Европе, сдали положительный тест на коронавирус, заявил командующий Европейским командованием США генерал Тод Уолтерс.

Он уточнил, что всего на территории Европы находятся 72 тыс. военных США. Из них COVID-19 диагностировали минимум у 35.

При этом в ходе брифинга 20 марта Уолтерс не уточнил, в какой именно стране находятся зараженные, пишет «РИА Новости».

7 марта COVID-19 диагностировали у моряка ВМС США, несущего службу в итальянском Неаполе. Через два дня СМИ сообщили, что наличие инфекции заподозрили у командующего силами США в Европе Кристофера Каволи и нескольких членов его штаба.

Ранее из-за пандемии США и страны НАТО сократили военные учения Defender Europe-20, которые должны были стать крупнейшими за последние 25 лет.