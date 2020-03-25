Трамп хотел бы начать с Техаса отмену санитарных ограничений в США

Отмена санитарных ограничений в США в связи с распространением нового коронавируса может начаться с Техаса и Среднего Запада. Такое мнение на брифинге в Белом доме выразил президент страны Дональд Трамп.

По его словам, он хотел бы возобновить хотя бы частично работу частного сектора в США, которая была приостановлена из предосторожности в связи со вспышкой заболевания к 12 апреля. При этом Трамп отметил, что в своем решении будет учитывать рекомендации медиков.

Также президент отметил, что важно постепенно переходить к восстановлению полноценного функционирования экономики Соединенных Штатов по мере спада темпов распространения COVID-19, пишет ТАСС.

Директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предупредил, что названная Трампом дата является сугубо предварительной. Он призвал сохранять гибкость и ежедневно и еженедельно оценивать осуществимость планов.

Число людей, которые скончались от коронавируса, в США на 24 марта достигло 700 человек. Общее число инфицированных составило более 50 тыс.

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.