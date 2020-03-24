Прямой эфир
Сюжет:

Трамп не считает ошибкой называть новый коронавирус «китайским»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что не сожалеет, что назвал вирус COVID-19 «китайским», хотя ВОЗ не одобряет такую формулировку отмечая, что вирус не знает национальных границ и не должен отождествляться с той или иной страной, сообщает «РИА Новости».

Чип спешит на помощь: новые тесты повысят эффективность лечения коронавируса
Российские системы позволят предсказать возможное ухудшение состояния пациента и подобрать лекарства

«Вирусы называют по тому месту, откуда они распространяются, — отметил он. — Вирус пришел из Китая».

В ходе брифинга о коронавирусе, который прошел 21 марта, Трамп заявил, что Пекину нужно было предупредить Вашингтон о последствиях распространения вируса на 2–3 месяца раньше, чтобы власти США смогли принять заранее соответствующие меры.

Число людей, которые скончались от коронавируса, в США достигло 600 человек. Общее число инфицированных составило 49 678 человек, о чем говорят данные американского Университета Джона Хопкинса во вторник, 24 марта.

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв коронавируса во Франции превысило 1 тыс. человек
Три военнослужащих американского авианосца заболели коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020