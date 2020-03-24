Трамп не считает ошибкой называть новый коронавирус «китайским»

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что не сожалеет, что назвал вирус COVID-19 «китайским», хотя ВОЗ не одобряет такую формулировку отмечая, что вирус не знает национальных границ и не должен отождествляться с той или иной страной, сообщает «РИА Новости».

«Вирусы называют по тому месту, откуда они распространяются, — отметил он. — Вирус пришел из Китая».

В ходе брифинга о коронавирусе, который прошел 21 марта, Трамп заявил, что Пекину нужно было предупредить Вашингтон о последствиях распространения вируса на 2–3 месяца раньше, чтобы власти США смогли принять заранее соответствующие меры.

Число людей, которые скончались от коронавируса, в США достигло 600 человек. Общее число инфицированных составило 49 678 человек, о чем говорят данные американского Университета Джона Хопкинса во вторник, 24 марта.

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.