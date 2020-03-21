Трамп посетовал на позднее предупреждение Китаем о коронавирусе

Пекину нужно было предупредить Вашингтон о последствиях распространения коронавируса на 2-3 месяца раньше, чтобы власти США смогли принять заранее соответствующие меры. Об этом в ходе брифинга о коронавирусе заявил в субботу, 21 марта, президент США Дональд Трамп. Выступление политика опубликовано на странице Белого дома в Facebook.

По словам главы Белого дома, он уважает Китай и его лидера, но хотел бы, чтобы Пекин предупредил США раньше об инфекции.

«Было бы замечательно, если бы у нас было хотя бы еще 2-3 месяца», — продолжил Трамп, подчеркнув, что у США «не было этого времени». Китай, по его словам, очень скрытная страна.

Если бы Пекин предупредил о болезни Вашингтон, то врачи получили бы время на подготовку к распространению инфекции в США, добавил американский лидер.

20 марта Трамп объявил о принятии новых мер по защите населения от пандемии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. В частности, американские граждане не будут выплачивать процентные отчисления по кредитам на образование на срок до 60 дней.

Глава Белого дома добавил, что по-прежнему не видит необходимости в объявлении общенационального карантина из-за вспышки COVID-19. Пока такая мера принята только в «самых крупных очагах» — Калифорнии и Нью-Йорке, где уже зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым видом пневмонии.

19 марта Трамп подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, инфицированным коронавирусом, на сумму в $100 млрд.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболели более 297 тыс. человек, вылечились более 94 тыс. пациентов, умерли 12 775 человек.