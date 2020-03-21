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Трамп предложил КНДР помощь в борьбе с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо с предложением помощи в борьбе с новым коронавирусом. Об этом в субботу, 21 марта, сообщило северокорейское агентство ЦТАК.

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Глава Белого дома отметил, что ценит отношения с Ким Чен Ыном, привел свой план по развитию отношений между двумя странами и выразил желание сотрудничать в борьбе с коронавирусом.

9 марта Северная Корея на фоне распространения вируса SARS-CoV-2 эвакуировала иностранцев, в том числе дипломатов, в Россию. Эвакуация прошла в связи с усилением северокорейскими властями профилактических мер по борьбе с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-2019.

Официально в Пхеньяне не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, несколько тысяч человек находятся в изоляции в рамках профилактики.

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