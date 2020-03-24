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Число жертв коронавируса во Франции превысило 1 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Число людей, которые скончались от коронавируса во Франции, достигло 1,1 тыс. человек. Об этом заявил глава Управления здравоохранения страны Жером Саломон во вторник, 24 марта.

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Отмечается, что за один день число умерших от новой болезни увеличилось на 300.

«Два основных места смерти — больницы и дома престарелых», ― цитирует Саломона телеканал BFM. Всего во Франции 176 человек находятся в стационарах, еще 2 516 пребывают в реанимации в тяжелом состоянии. Медицинские учреждения покинул 3, 281 человек.

Саломон подчеркнул, что к концу следующей недели ожидается достичь результата в 29 тыс. тестов населения на коронавирус в день. В настоящий момент этот показатель составляет 9 тыс. ежедневных проверок на COVID-19.

Ранее 24 марта во Франции ввели режим чрезвычайного санитарного положения из-за распространения нового коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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