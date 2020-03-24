Число жертв коронавируса во Франции превысило 1 тыс. человек

Число людей, которые скончались от коронавируса во Франции, достигло 1,1 тыс. человек. Об этом заявил глава Управления здравоохранения страны Жером Саломон во вторник, 24 марта.

Отмечается, что за один день число умерших от новой болезни увеличилось на 300.

«Два основных места смерти — больницы и дома престарелых», ― цитирует Саломона телеканал BFM. Всего во Франции 176 человек находятся в стационарах, еще 2 516 пребывают в реанимации в тяжелом состоянии. Медицинские учреждения покинул 3, 281 человек.

Саломон подчеркнул, что к концу следующей недели ожидается достичь результата в 29 тыс. тестов населения на коронавирус в день. В настоящий момент этот показатель составляет 9 тыс. ежедневных проверок на COVID-19.

Ранее 24 марта во Франции ввели режим чрезвычайного санитарного положения из-за распространения нового коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

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