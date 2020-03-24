Без бури в пустыне: почему COVID-19 почти не затронул Африку

В Африке сильнее всего коронавирус ударил по таким популярным туристическим направлениям , как Египет, Алжир и Марокко. Остальные страны региона он как будто обошел стороной — число заражений и летальных исходов там в сто раз меньше, чем в развитых европейских странах . При этом ситуация с выездом иностранцев крайне неоднородна: откуда-то еще можно уехать на чартерном рейсе, а какие-то страны требуют настоящей эвакуации. «Известия» разбирались, насколько критично сейчас положение россиян на континенте и почему пандемия COVID-19 его пока не коснулась.

Градиент везения

Разразившаяся в 2014 году эпидемия Эболы и перманентная угроза малярии в совокупности с не самой передовой системой здравоохранения давали повод говорить: африканские страны должны быть первыми, кто окажется в зоне риска COVID-19. Тем не менее за три месяца, что коронавирус бушует в мире, вопреки ожиданиям хуже всего пришлось не им, а развитым странам. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), к 23 марта 2020 года в Европе было зарегистрировано 170 424 случая при 8743 смертельных исходах, в то время как в Африке насчитывалось 1266 заражений и 40 смертей. В топ-5 из 54 африканских стран входят Египет (294 случаев и 10 смертей), ЮАР (274), Марокко (115 и 4), Алжир (102 и 15) и Тунис (75 и 3).

М1 Люди толпятся около Центральной медицинской лаборатории Египта в Каире в попытках сдать тест на коронавирус, март 2020 года Фото: Global Look Press/dpa/Omar Zoheiry

Наиболее критично ситуация складывается на туристических направлениях. Так, для борьбы с коронавирусом власти Египта (север Африки) полностью закрыли страну от внешнего мира, тем самым заблокировав иностранных туристов , которые не успели покинуть это государство. По данным посольства РФ в Каире, сейчас Египет не могут покинуть порядка 2 тыс. россиян — большинство из них находятся в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. При этом 164 человека, у которых были куплены обратные билеты на даты до 31 марта, 23 марта эвакуировали в Москву рейсом «Аэрофлота».

Аналогичная ситуация сложилась в Марокко (северо-запад континента). Как ранее сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Рабате, на прошлой неделе в стране находилось примерно 450 россиян , которые не могли вернуться домой, и этот список постоянно пополнялся. 22 марта стало известно, что Ростуризм, Росавиация и МИД России договорились отправить за россиянами в Марокко специальный рейс. 23 марта самолет почти с 500 пассажирами на борту покинул Касабланку и приземлился в московском аэропорту Внуково.

При этом в ЮАР, где число заражений гораздо выше, чем в Марокко, проблемы с вывозом россиян домой, похоже, нет . Как заявили «Известиям» в посольстве РФ в стране, «эвакуация российских граждан возможна только при наличии соответствующего обращения, а, по состоянию на 20 марта, подобных обращений в адрес диппредставительства не поступало».

М5 Врачи одной из алжирских больниц Фото: Global Look Press/Xinhua

Закрытие границ и отмена международных рейсов — решение, которое каждая страна принимает самостоятельно. Как правило, от масштаба государства оно не зависит — принцип «чем больше страна, тем вероятнее ее самоизоляция» здесь не работает. Например, сейчас российские туристы не могут покинуть такие островные государства, как Кабо-Верде (к западу от континента, три случая заражения) и Мадагаскар (на востоке, три случая). Как сообщили «Известиям» в диппредставительствах РФ в этих странах, там находятся восемь и 14 россиян соответственно. При возможном продлении запрета на международные перелеты может потребоваться спецэвакуация российских туристов, ведь в ближайшее время «покинуть страну легальным образом они не смогут».

При этом на другом популярном направлении — в Республике Сейшельские Острова (к востоку от континента, семь случаев заражения) ситуация гораздо более спокойная. Там сейчас находится около 1,5 тыс. россиян, и вопрос эвакуации на повестке не стоит. Как рассказали «Известиям» в посольстве РФ в РСО, «для возвращения домой по-прежнему остаются альтернативные маршруты через страны, авиасообщение между которыми и Россией не приостановлено».

— Решение о разработке дополнительных мер содействия гражданам России в возвращении домой будет приниматься в зависимости от развития ситуации, — отметили в диппредставительстве. — Естественно, обеспечение их безопасности и оказание максимальной возможной поддержки —приоритетная задача дипмиссии.

Превентивные меры

Что касается остальных стран региона, то об экстренном вывозе россиян домой там речи не идет : во-первых, ситуация там еще менее критична, чем, к примеру, на Сейшелах, а во-вторых, российские туристы и диаспора там крайне малочисленны. Как рассказали «Известиям» в российских диппредставительствах на континенте, власти африканских стран начали принимать меры, не дожидаясь, когда число зараженных достигнет критической отметки.

М4 Медицинский работник замеряет температуру у полицейских, Конго Фото: REUTERS/Olivia Acland

В Конго (Центральная Африка, четыре случая), например, власти выделили на борьбу с заболеванием $3 млн, усилили погранконтроль и отменили ряд массовых мероприятий . В Намибии (юг континента, три случая) с 17 марта действует режим чрезвычайного положения и ряд ограничений — остановлено авиасообщение со странами «с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией» (государства Шенгенского соглашения, Великобритания, Иран, Китай, Южная Корея, США, Япония), прекращена выдача виз в аэропорту города Виндхука, запрещен выезд из страны без разрешения минздрава и МВД, а также проведение мероприятий численностью свыше 50 человек. Плюс к этому предусмотрен 30-дневный карантин.

В Эфиопии (восток Африки, 11 случаев) власти еще 3 марта создали национальный министерский комитет по мониторингу создания потенциала противодействия вирусу , организовали горячую линию Эфиопского института общественного здоровья и подготовили по всей стране инфекционные изоляторы. В находящейся неподалеку Бурунди (случаи не зарегистрированы), как и в Намибии, приезжающих из ЕС, США, Британии, Австралии, Китая, Южной Кореи, Ирана и Японии помещают на 10 дней в карантин. Затем их проверяют на коронавирус и, если тест оказывается отрицательным, отправляют на домашний режим еще на четыре дня.

— В целом в стране сохраняется спокойная обстановка, панические настроения среди населения отсутствуют, — отметили «Известиям» в посольстве РФ в Бурунди.

М3 Медсестра у информационной стойки, посвященной коронавирусу, Аддис-Абеба, Эфиопия Фото: REUTERS/Giulia Paravicini

Аналогичные шаги предпринимают страны в западной части континента. Например, как рассказали «Известиям» в диппредставительстве РФ в Мавритании (два случая), «местные власти оперативно отреагировали на эти факты целым комплексом превентивных мер»: они отменили международные и внутренние рейсы, сократили число пропусков на границе с 50 до восьми, ужесточили режим на море, запретив судам в территориальных водах заходить в порты страны, и ввели двухнедельный карантин для приезжающих иностранцев.

— Для создания им условий изоляции местные власти обеспечили за собственные средства бронирование ряда гостиниц, — отметили в посольстве.

Дело привычки

По росту заболеваемости Африка отстает от Европы примерно на три недели — первый смертельный исход во Франции был зарегистрирован 14 февраля, в Египте — 8 марта. Низкие темпы эксперты объясняют просто: доля африканских стран в международном пассажиропотоке сравнительно мала и больше всего случаев зарегистрировано в государствах, которые сильнее других интегрированы в мировую экономику и привлекают туристов.

М2 Директор одной из деревенских африканских школ рассказывает ученикам младших классов о коронавирусе Фото: REUTERS/Sylvain Cherkaoui

— Изначально мы наблюдали большой рост заболеваемости в Китае и ожидали, что на континент вирус попадет оттуда. Однако всё было тихо — «завозить» его начали позже, причем из европейских стран, — рассказала «Известиям» технический директор регионального офиса ВОЗ в Африке Мэри Стивен (Браззавиль, Конго). — У стран сейчас есть возможность удержать распространение вируса, прервав его передачу на месте. Однако всё будет зависеть от индивидуальных возможностей властей распознать заразившихся, изолировать их и отследить контакты.

При этом говорить, что эпидемия COVID-19 обошла континент стороной, пока рано — эксперты допускают в Африке вспышку, подобную той, что случилась в феврале в Европе.

— По данным Университета Джонса Хопкинса (США), африканские страны менее всего в мире подготовлены к эпидемии коронавируса: системы здравоохранения большинства из них имеют небольшой охват и плохо оснащены, в том числе тестами на коронавирус, который, вполне вероятно, распространяется в некоторых африканских странах незамеченным , — отметил в беседе с «Известиями» глава Центра социологических и политологических исследований Института Африки РАН Сергей Костелянец. — Население по экономическим причинам не сможет долго оставаться на карантине, не способно запастись средствами гигиены и продовольствием, зачастую даже не имеет достаточных источников чистой воды. Некоторые социально-экономические и культурные особенности (скученность проживания в бедных районах африканских городов, большой размер семей, проживание нескольких поколений вместе) также могут способствовать распространению заболевания.

V6 Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko