СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Liberation со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

По данным издания, Париж был серьезно обеспокоен бездействием Джонсона в вопросе борьбы с коронавирусом. В итоге Макрон 20 марта поставил британскому премьеру ультиматум – либо он останавливает работу всех заведений, либо Франция закрывает границу с Британией.

При этом французский лидер якобы предупредил Джонсона, что вслед за Парижем аналогичные решения примут и другие страны Европы.

Все это могло бы сильно ударить по британской экономике.

«Нам пришлось пригрозить ему для того, чтобы он начал действовать», — рассказал источник издания.

По данным ВОЗ, в мире уже заразились коронавирусом более 292 тыс. человек, скончались около 13 тыс. Согласно подсчетам американского института имени Хопкинса, число зараженных превышает 304 тыс.

В Великобритании к 22 марта зафиксировано 5683 случая заражения, умер 281 человек. Во Франции заболели более 16 тысяч, 674 скончались. Французские власти приняли жесткие меры для борьбы с COVID-19 - введен карантин, ограничена работа заведений с массовым скоплением людей.

Накануне Джонсон не исключил, что Британия может повторить итальянский сценарий распространения коронавируса. В Италии заразились уже более 53 тыс. человек.