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Россиян предупредили о возможном закрытии воздушного пространства США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россиянам рекомендуют вернуться из США на родину, в свете распространения нового коронавируса. Генеральное консульство России в Нью-Йорке предупредило соотечественников о возможном закрытии американскими властями воздушного пространства. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном во вторник на Facebook.

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«Информируем, что в настоящее время компания «Аэрофлот» осуществляет регулярные рейсы из США. После 29 марта рейсы будут производиться только из Нью-Йорка», — констатировали в генконсульстве. Дипломаты настоятельно советуют гражданам России воспользоваться этими рейсами.

В генкосульстве разъяснили также, что «эвакуация российских граждан осуществляется только из тех государств, из которых прекращены регулярные рейсы в Россию».

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.

В этот же день в Нью-Йорке запретили собираться в компании, а также призвали держать дистанцию в условиях пандемии COVID-19.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 53,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 703 человека.

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