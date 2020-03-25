Роспотребнадзор получит 1,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство РФ выделит 1,4 млрд рублей Роспотребнадзору на разработку средств профилактики и диагностики нового типа коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду, 25 марта, на сайте кабмина.

«Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1,4 млрд рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции», — говорится в тексте документа.

Также правительство поручило Роспотребнадзору осуществлять контроль над эффективным использованием указанных средств.

Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

23 марта правительство выделило Минпромторгу 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, ведомство получит 5 млрд рублей на закупки теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.

21 марта сообщалось, что кабмин также выделит 491,7 млрд рублей из резервного фонда Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) на профилактику, диагностику и лечение коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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