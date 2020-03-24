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Кабмин поручил ФТС предоставлять отчет по числу въезжающих в РФ грузовиков

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Фото: РИА Новости/Владимир Горовых
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал указания Федеральной таможенной службе (ФТС) ежедневно мониторить и предоставлять данные о количестве прибывающего в страну грузового автомобильного транспорта. Текст поручения размещен во вторник, 24 марта, на сайте кабмина.

«ФТС России представлять на ежедневной основе в правительство Российской Федерации (до 15:00) данные по количеству грузового автомобильного транспорта, въезжающего на территорию Российской Федерации, а также имеющихся очередях на пропускных пунктах», — говорится в документе.

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23 марта представитель ФТС рассказал, как проходит обслуживание международного транспорта на пунктах пропуска в Россию на фоне коронавируса. В первую очередь в пунктах пропуска будут обслуживаться транспортные средства международной перевозки, перевозящие товары первой необходимости и лекарства.

Ранее Мишустин поручил ФТС, а также Минпромторгу, Минсельхозу и Россельхознадзору до 25 марта выступить с предложениями о необходимости ограничения экспорта определенных товаров.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в мире насчитывается более 381,7 тыс. заболевших, более 16,5 тыс. человек скончались. Выздоровели на данный момент около 102 тыс. человек.

В России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились.

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