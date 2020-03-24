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Путин проводит совещание с кабмином по борьбе с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

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Путин, открывая совещание, отметил, что эпидемия негативно отражается «на все мировые экономики, на ведущих экономиках мира», включая Россию. Он предложил участникам совещания обсудить дополнительные шаги, а не только уже сформулированные меры, которые могут быть целесообразными в сложившейся ситуации.

Также Путин отметил, что председатель правительства Михаил Мишустин ежедневно докладывает о мерах, которые принимаются в стране, чтобы не допустить негативного влияния на экономику в связи с коронавирусом.

«Правительство занимается этим, занимается практически в ежедневном режиме, Михаил Владимирович (Мишустин) мне в ежедневном режиме докладывает об этом», — цитирует президента ТАСС во вторник, 24 марта.

Ранее, во вторник, глава государства собрал совещание из-за ситуации с распространением заболевания. На нем присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

На совещании Путин принял решение съездить в больницу на Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Во время визита российский лидер осмотрел медучреждение и примерил спецкостюм, который носят медработники. На руках президента были медицинские перчатки.

коронавирус

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 398 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек.

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