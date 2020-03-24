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Песков заявил о личном решении Путина посетить больницу в Коммунарке

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин лично принял решение о посещении больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Об этом во вторник, 24 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, никакой дополнительной подготовки не было. «Поехал без подготовки и без каких-либо мер безопасности», — объяснил Песков. Меры безопасности были предприняты только во время проезда кортежа главы государства, отмечает «РИА Новости».

Больница в Коммунарке расположена на территории «новой Москвы», в настоящее время она принимает пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекционное заболевание.

Во время визита Путин осмотрел больницу и примерил спецкостюм, который носят медработники. На руках президента были медицинские перчатки.

Российский лидер также пообщался с главврачом учреждения Денисом Проценко. Президент поблагодарил его за организацию работы по лечению больных COVID-19, отметив, что медики «работают как часики, хорошие и слаженные». Кроме того, Путин посетил стройплощадку будущей больницы в Коммунарке.

Корона

По состоянию на 24 марта в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, из них 57 — за последние сутки. 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

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