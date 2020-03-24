Путин примет участие в саммите «Группы двадцати» по коронавирусу

Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите «Группы двадцати», посвященному борьбе с коронавирусной инфекцией.

«26 марта президент примет участие в экстренном саммите «Группы двадцати», который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и её влиянием на мировую экономику», — сказано на сайте Кремля во вторник, 24 марта.

20 марта стало известно, что саммит «двадцатки» пройдет в онлайн-формате по инициативе председательствующей страны — Саудовской Аравии. Это будет первый опыт проведения встречи G20 по видеосвязи.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer, в мире насчитывается более 395 тыс. заболевших, более 17 тыс. человек скончались. Выздоровели на данный момент более 103 тыс. человек.