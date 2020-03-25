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Пакетное продолжение: что войдет во второй список мер поддержки бизнеса

Чиновников наделят новыми полномочиями, а также разрешат работать без лицензии тем, у кого истек срок ее действия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пакетное продолжение: что войдет во второй список мер поддержки бизнеса
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2020-03-24 14:57:50
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Минэкономразвития готовит комплекс мер для поддержки наиболее пострадавших от коронавируса отраслей — общепита и гостиниц, рассказали «Известиям» три источника в министерстве. Среди предложений ведомства — отсрочка по «телу» кредитов для отелей, возможность устанавливать штраф ниже минимального за административные правонарушения, а также разрешение работать без лицензии тем, у кого истек ее срок. При этом кабинет министров будет наделен новыми полномочиями в части контроля и надзора за бизнесом. Меры оправданны и актуальны, но пока чиновники только декларируют изменения и не воплощают их в жизнь, отмечают эксперты.

Новые решения

МЭР готовит второй антикризисный план, который в первую очередь направлен на поддержку общепита и гостиниц, заявлял ранее министр экономического развития Максим Решетников. «Известия» выяснили детали нового документа. Так, гостиничному бизнесу и выставочным центрам предоставят отсрочку не только по процентам, но и по «телу» кредитов. Кроме того, будет установлен порядок возмещения средств по процентным платежам. Ранее правительство ввело для туристической сферы отсрочку по взысканию налогов.

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Санитарная обработка гостиничного номера

Санитарная обработка гостиничного номера

Фото: РИА Новости/Павел Львов

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Вместе с тем документ должен усилить полномочия кабмина в части регулирования контрольно-надзорной деятельности (КНД): правительство сможет устанавливать особенности проведения проверок в 2020 и 2021 годах. В частности, кабинет министров получит право отменять мероприятия по КНД для отдельных категорий предпринимателей, проводить проверки без физического взаимодействия с ними (изучая документы) и устанавливать дополнительные процедуры согласования с прокуратурой.

При этом ранее Минэкономразвития направило в правительство проект распоряжения, по которому малый бизнес будет освобожден от проверок на весь 2020 год, а крупный — на месяц, писали СМИ.

Также планируется усилить роль правительства в аккредитации и лицензировании. Обсуждается, что кабмин будет регламентировать особенности ведения такой деятельности, чтобы должностные лица как можно меньше контактировали с хозяйствующими субъектами. Помимо этого, правительство будет вправе дать разрешение временно работать без лицензии тем, у кого истек срок ее действия.

Обсуждаются и поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Сегодня штраф ниже минимального можно устанавливать только в исключительных обстоятельствах, связанных с имущественным положением обвиняемого, характером правонарушения и его последствиями. Во втором списке антикризисных мероприятий это условие может быть устранено. В МЭР и правительстве «Известиям» не прокомментировали нововведения. Нормативные акты, закрепляющие эти предложения, еще не готовы, отметил федеральный чиновник.

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Пакетное продолжение: что войдет во второй список мер поддержки бизнеса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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О первом блоке мер по поддержке экономики правительство объявило 17 марта. Среди них — антикризисный фонд на 300 млрд рублей, отсрочка по налогам для наиболее пострадавших отраслей, «зеленый коридор» на таможне для товаров первой необходимости, субсидирование кредитования торговых предприятий для создания запаса продукции первой необходимости и многое другое.

Драма бизнеса

Распределенные полномочия мешают принимать быстрые решения на фоне коронавируса, поэтому усиление роли правительства в сфере контроля и надзора оправданно, отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Государство опаздывает с мерами поддержки минимум на две недели, что ведет к негативным последствиям для бизнеса, который принимает решения здесь и сейчас. Целесообразно было бы отменить проверки на ближайшие три года, так как предпринимателям потребуется минимум шесть лет, чтобы оправиться от ситуации 2020-го, предложил Игорь Бухаров.

Правительство реагирует на ситуацию быстро и оперативно, возразил председатель «Деловой России» Алексей Репик. Масштаб проблем столь велик, что нужно последовательно вводить меры, которые минимизируют ущерб, отметил он.

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Закрытый кинотеатр в одном из торговых центров Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Бизнес-объединение уже направляло свои предложения в кабмин. Среди них — компенсация аренды торговым центрам и кинотеатрам, субсидирование зарплат организаторам выставок и ослабление требования банков к заемщикам-гражданам. «Рассчитываем, что эти идеи войдут во второй пакет правительственных мер по поддержке экономики», — заявил Алексей Репик. Сейчас он находится на согласовании, решений следует ждать к концу недели, добавил председатель «Деловой России».

Драматизм сегодняшней ситуации в том, что падение нефтяных цен наложилось на распространение коронавируса, отметил президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. В таких условиях любые меры будут нелишними. Однако пока правительство только декларирует изменения, но не воплощает их в жизнь, констатировал он.

Например, ранее сообщили, что малому бизнесу дадут отсрочку от страховых взносов. Сама идея глубоко верная, но уже конец марта, а она никак, кроме поручения премьер-министра, не формализована. Хотя для этого должен быть отдельный документ. Получается, те предприниматели, которые сейчас не платят отчисления, — преступники, предположил эксперт. Согласно плану мероприятий от 17 марта, проект федерального закона, закрепляющий с марта введение отсрочки по страховым взносам, должны внести в Госдуму до 27 марта, а принять до 15 апреля. Владимир Буев опасается, что решение о переносе кредитных платежей тоже будет принято не скоро. О проблемах, с которыми сталкивается туристическая отрасль, читайте в материале «Известий».

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