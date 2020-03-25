Кабмин поддержал законопроект об усилении наказания за нарушение карантина

Правительство России поддержало законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса. Соответствующий отзыв в среду, 25 марта, появился в электронной базе данных Госдумы.

«С учетом сложившейся обстановки и опасности распространения массового заболевания граждан правительством Российской Федерации законопроект поддерживается», — говорится в сообщении от кабмина России.

Ранее в этот же день в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции. Ожидается, что во втором чтении этот документ дополнят санкциями за распространение фейковой информации о COVID-19.

Кроме того, в случае умышленного причинения смерти человеком, преднамеренно нарушившим карантин по коронавирусу, его будут судить по уголовным статьям за терроризм и диверсию.

24 марта в Госдуме предложили ввести наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

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