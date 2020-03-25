Прямой эфир
Сюжет:

Кабмин поддержал законопроект об усилении наказания за нарушение карантина

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России поддержало законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса. Соответствующий отзыв в среду, 25 марта, появился в электронной базе данных Госдумы.

«Москва больше всех пострадала»: президент оценил масштаб распространения COVID-19
По словам Сергея Собянина, реальное число заболевших в столице значительно больше выявленных

«С учетом сложившейся обстановки и опасности распространения массового заболевания граждан правительством Российской Федерации законопроект поддерживается», — говорится в сообщении от кабмина России.

Ранее в этот же день в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции. Ожидается, что во втором чтении этот документ дополнят санкциями за распространение фейковой информации о COVID-19.

Кроме того, в случае умышленного причинения смерти человеком, преднамеренно нарушившим карантин по коронавирусу, его будут судить по уголовным статьям за терроризм и диверсию.

24 марта в Госдуме предложили ввести наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин пригрозил губернаторам за пренебрежение мерами против COVID-19
Частные лаборатории начали тестировать на коронавирус в Москве и Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020