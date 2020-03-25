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Частные лаборатории начали тестировать на коронавирус в Москве и Петербурге

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Фото: ТАСС/Игорь Онучин
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Две лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге с 25 марта начали тестировать граждан на коронавирус. Об этом в среду, 25 марта, заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета по противодействию коронавирусу.

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«Мы обсудили возможность подключения к тестированию крупных частных медицинских лабораторий», — сказала она.

Власти будут наблюдать за ходом работы, подчеркнула вице-премьер.

«Вовлекая все лаборатории в эту работу, мы дали поручение Роспотребнадзору организовать их взаимодействие со службой, обязательный обмен данными, чтобы исключить ложно-положительные результаты», — добавила Голикова.

23 марта Голикова провела заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в стране. По итогам был принят ряд правительственных решений и даны соответствующие поручения.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 425 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,9 тыс. человек, из больниц выписаны 109,1 тыс. пациентов. В России, по последней информации, диагностировано 658 случаев заражения.

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