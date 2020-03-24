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Минздрав изучит вопрос применения лекарств для лечения COVID-19 за рамками их инструкций

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Минздрав РФ должен проработать вопрос об использовании лекарств для больных коронавирусом, у которых в инструкции нет соответствующих показаний.

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23 марта вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в стране. По итогам был принят ряд правительственных решений и даны соответствующие поручения. В частности, Минздраву.

«Проработать вопрос о целесообразности использования лекарственных препаратов вне показаний, указанных в инструкции по медицинскому применению, при оказании помощи больным, инфицированным новой коронавирусной инфекцией, с указанием оснований для применения таких лекарственных препаратов и доказательной базой эффективности их применения», — сказано в документе, опубликованном на сайте кабмина во вторник, 24 марта.

С ведомством этот вопрос должны проработать Минпромторг РФ и Роспотребнадзор. О результатах положено доложить правительству страны до 26 марта 2020 года.

Ранее во вторник сообщалось, что Роспотребнадзор и Минпромторг должны проработать вопрос использования любых спиртосодержащих средств для дезинфекции.

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