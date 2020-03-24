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Минздрав разработал опросник по определению группы риска по COVID-19

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Фото: агенство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Минздрав и Минкомсвязь создали специальный опросник на Едином портале госуслуг, который позволит россиянам определить свою группу риска по коронавирусу, а также вести дневник наблюдения за здоровьем.

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«По результатам ответов на эти вопросы система сообщит, относится ли гражданин к группе риска: нужно ли ему вызывать скорую или можно ограничиться самоизоляцией и находиться дома 14 дней для того, чтобы не подвергать опасности окружающих»,— сказано на сайте Минздрава во вторник, 24 марта.

Когда граждане будут заполнять дневник здоровья, соответствующая информация будет передаваться в медорганизацию региона. Для этого гражданам необходимо указать номер своего полиса ОМС.

«Это позволит посредством автоматического взаимодействия с территориальными фондами обязательного медицинского страхования установить, к какой медицинской организации гражданин прикреплен, и правильно и быстро маршрутизировать этот запрос», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит регионам обеспечить мониторинг за здоровьем пациента, а также оказать ему своевременную медицинскую помощь при необходимости.

Инфографика

«Сервис доступен всем, кто зарегистрирован на Едином портале госуслуг — даже по упрощенной схеме, не требующей подтверждения учетной записи», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее, во вторник, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов рассказал о влиянии переизбытка информации о коронавирусе на иммунную систему человека.

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